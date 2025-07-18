ДБР розслідує смерть мобілізованого з алкогольною залежністю, якого побив представник ТЦК

Державне бюро розслідувань розслідують справу про смерть від дій працівників ТЦК та СП в травні 2025 року мобілізованого киянина, якого відмовилися брати кілька навчальних центрів.

Джерело: Судово-юридична газета, ДБР

Дослівно Бюро: "Працівники ДБР повідомили про підозри (у травні місяці -ред.) заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. Обидва фігуранти перебувають під вартою, 17 липня суд продовжив застосування цього запобіжного заходу".

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Деталі: Як зазначено у матеріалах кримінального провадження, на яке посилається Судово-юридична газета, 7 травня 2025 року мешканця Києва Н. затримали на вулиці співробітники поліції і ТЦК та СП у зв’язку з порушенням правил військового обліку та перебуванням у розшуку.

Того ж дня громадянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Після цього чоловік опинився на збірному пункті Київського міського ТЦК та СП, що в Дарницькому районі столиці.

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Вже 8 травня громадянина направили до одного з навчальних центрів, однак у навчальному центрі не захотіли "оформлювати" мобілізованого – як з’ясувалося, чоловік мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Відтак громадянина повернули на столичний збірний пункт.

Водночас 9 травня чоловіка включили до складу вже іншої партії мобілізованих та у супроводі двох офіцерів та кількох військовослужбовців відправили до навчального центру, розташованого біля міста Старичі Львівської області.

Однак і в цьому навчальному центрі чоловіка відмовилися "оформлювати" – з тих саме причин, як і в попередньому випадку.

Таким чином мобілізованого довелося повертати до Києва. При цьому осіб, від яких відмовився навчальний центр, було достатньо багато.

Пізно ввечері 9 травня майор – старший групи, наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось собі купити. При цьому майор особисто дозволив Н. купити банку енергетика Revo (який містить певну дозу алкоголю).

Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно – бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази, зазначено в матеріалах справи.

Як наслідок, після відмови виконати наказ майора – заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.

За даними слідства, представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували, йдеться в матеріалах справи.

Після прибуття автобусу з мобілізованими до Києва, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобуса та кинув на плацу збірного пункту.

Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.

Відповідно до висновку судово-медичного експерта, Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

Як наголошують у ДБР, солдат Шевченківського ТЦК підозрюється у перевищенні службових повноважень, що спричинили настання тяжких наслідків, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Заступник начальника Подільського ТЦК підозрюється в умисному неприпиненні кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану, тобто (ч. 4 ст. 426 КК України).

Обидвоє, як вказано вище, перебувають під вартою.