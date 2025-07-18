ГБР расследует смерть мобилизованного с алкозависимостью, которого избил представитель ТЦК

Государственное бюро расследований расследуют дело о смерти от действий работников ТЦК и СП в мае 2025 года мобилизованного киевлянина, которого отказались брать несколько учебных центров.

Источник: Судебно-юридическая газета, ГБР

Дословно Бюро: "Работники ГБР сообщили о подозрениях (в мае месяце -ред.) заместителю начальника Подольского районного ТЦК и СП и солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева. Оба фигуранта находятся под стражей, 17 июля суд продлил применение этой меры пресечения".

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Детали: Как указано в материалах уголовного производства, на которое ссылается Судебно-юридическая газета, 7 мая 2025 года жителя Киева Н. задержали на улице сотрудники полиции и ТЦК и СП в связи с нарушением правил воинского учета и пребыванием в розыске.

В тот же день гражданин прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

После этого мужчина оказался на сборном пункте Киевского городского ТЦК и СП, что в Дарницком районе столицы.

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Уже 8 мая гражданина направили в один из учебных центров, однако в учебном центре не захотели "оформлять" мобилизованного – как выяснилось, мужчина имел алкогольную зависимость, травму бедра и варикозное расширение вен. Поэтому гражданина вернули на столичный сборный пункт.

В то же время 9 мая мужчину включили в состав уже другой партии мобилизованных и в сопровождении двух офицеров и нескольких военнослужащих отправили в учебный центр, расположенный возле города Старычи Львовской области.

Однако и в этом учебном центре мужчину отказались "оформлять" – по тем же причинам, как и в предыдущем случае.

Таким образом мобилизованного пришлось возвращать в Киев. При этом лиц, от которых отказался учебный центр, было достаточно много, отмечает газета.

Поздно вечером 9 мая майор – старший группы –, приказал водителю автобуса остановиться возле одного из супермаркетов, чтобы мобилизованные смогли что-то себе купить. При этом майор лично разрешил Н. купить банку энергетика Revo, содержащего слабую дозу алкоголя.

Ночью Н. выпил энергетик и начал себя вести не совсем адекватно – бегал по автобусу, громко разговаривал, ссорился с представителями ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы, указано в материалах дела.

Как следствие, после отказа выполнить приказ майора – успокоиться, один из военнослужащих ТЦК не менее трех раз ударил Н. в лицо. А когда Н. упал, военнослужащий еще 3-4 раза ударил его электрическим шокером, затем схватил Н. за голову и начал бить головой об пол.

По данным следствия, представитель ТЦК начал бить гражданина ногами по голове, а также прыгать ему ногами на грудную клетку.

Избиение Н. происходило несколько раз на протяжении почти всего пути в Киев, при этом офицеры на действия подчиненного не реагировали, говорится в материалах дела.

По прибытии автобуса с мобилизованными в Киев, военнослужащий ТЦК просто вытащил Н. за ноги из автобуса и бросил на плацу сборного пункта.

Через некоторое время на мужчину, который лежал на плацу под открытым небом, обратили внимание, однако медикам, прибывшим на вызов, осталось только констатировать смерть Н.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Н. умер в результате сочетанной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

Как отмечают в ГБР, солдат Шевченковского ТЦК подозревается в превышении служебных полномочий, повлекших наступление тяжких последствий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Заместитель начальника Подольского ТЦК подозревается в умышленном непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения, то есть (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Оба, как указано выше, находятся под стражей.