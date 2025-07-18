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В Україні оголосили масштабну тривогу через загрозу балістики

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 липня 2025, 19:38
В Україні оголосили масштабну тривогу через загрозу балістики
скриншот мапи тривог

Ввечері 18 липня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку".

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Деталі: Наступної ж хвилини повітряники повідомили про швидкісну ворожу ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини. Жителів Полтави закликали бути в укриттях.

О 19.40 з’явилося повідомлення про швидкісну ціль на Павлоград Дніпропетровської області.

Також ПС попереджають про ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс - південно-західний/південний.

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О 19.50 додалася загроза застосування балістичного озброєння з ТОТ Криму.

повітряна тривога
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