В Украине объявили масштабную тревогу из-за угрозы баллистики. В Днепре прогремели взрывы

Вечером 18 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического вооружения.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления".

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Детали: В следующую же минуту воздушники сообщили о скоростной вражеской цели на Харьковщине в направлении Полтавщины. Жителей Полтавы призвали быть в укрытиях.

В 19.40 появилось сообщение о скоростной цели на Павлоград Днепропетровской области.

Также ВС предупреждают о вражеских ударных БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/южный.

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В 19.50 добавилась угроза применения баллистического вооружения с ВОТ Крыма.

"Суспільне" сообщило, что в Днепре слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистической ракете в направлении города.

В 20.14 глава Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил, что в городе прогремела серия взрывов.

"Область. Еще находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - добавил он.