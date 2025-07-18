В Украине объявили масштабную тревогу из-за угрозы баллистики. В Днепре прогремели взрывы
Вечером 18 июля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического вооружения.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ
Дословно ВС: "Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления".
Детали: В следующую же минуту воздушники сообщили о скоростной вражеской цели на Харьковщине в направлении Полтавщины. Жителей Полтавы призвали быть в укрытиях.
В 19.40 появилось сообщение о скоростной цели на Павлоград Днепропетровской области.
Также ВС предупреждают о вражеских ударных БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный/южный.
В 19.50 добавилась угроза применения баллистического вооружения с ВОТ Крыма.
"Суспільне" сообщило, что в Днепре слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили о баллистической ракете в направлении города.
В 20.14 глава Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил, что в городе прогремела серия взрывов.
"Область. Еще находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", - добавил он.