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Мерц: Україна навряд чи стане членом ЄС до 2034-го року

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 20:12
Мерц: Україна навряд чи стане членом ЄС до 2034-го року
Ілюстративне фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що сумнівається у вступі України до Європейського Союзу до завершення наступного бюджетного періоду, який триватиме до 2034 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Мерц наголосив, що для Німеччини найвищим пріоритетом є докладання зусиль, аби повномасштабна війна Росії завершилась, після чого йтиметься про відбудову України.

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Він підтвердив, що процес відбудови буде пов'язаний з процесом, в результаті якого Україна зможе стати членом Європейського Союзу, "але на це піде кілька років".

"Це, ймовірно, ще не вплине на середньострокові фінансові перспективи Європейського Союзу", – додав канцлер Німеччини, маючи на увазі семирічний бюджетний цикл 2028-2034 років.

Мерц також сказав, що доки Україна зазнає нападу, вступ до ЄС у будь-якому разі неможливий.

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Зазначимо, що у проєкті довгострокового бюджету Європейського Союзу на 2028-2034 роки, який розкритикувала Німеччина, на підтримку України заплановано 100 млрд євро.

Якщо Україна вступить до ЄС 2034 року, то бюджет зі 100 млрд євро допомоги для України буде переглянуто.

МерцУкраїнаЄС
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