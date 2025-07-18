Мерц: Украина вряд ли станет членом ЕС до 2034-го года

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сомневается во вступлении Украины в Европейский Союз до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Мерц подчеркнул, что для Германии высшим приоритетом является приложение усилий, чтобы полномасштабная война России завершилась, после чего будет идти восстановление Украины.

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Он подтвердил, что процесс восстановления будет связан с процессом, в результате которого Украина сможет стать членом Европейского Союза, "но на это уйдет несколько лет".

"Это, вероятно, еще не повлияет на среднесрочные финансовые перспективы Европейского Союза", – добавил канцлер Германии, имея в виду семилетний бюджетный цикл 2028-2034 годов.

Мерц также сказал, что пока Украина подвергается нападению, вступление в ЕС в любом случае невозможно.

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Отметим, что в проекте долгосрочного бюджета Европейского Союза на 2028-2034 годы, который раскритиковала Германия, на поддержку Украины запланировано 100 млрд евро.

Если Украина вступит в ЕС в 2034 году, то бюджет из 100 млрд евро помощи для Украины будет пересмотрен.