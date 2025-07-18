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FT: Трамп наполягає на тарифах 15–20% у торговельній угоді з ЄС

Олег Павлюк, Анастасія ПроцП'ятниця, 18 липня 2025, 20:39
FT: Трамп наполягає на тарифах 15–20% у торговельній угоді з ЄС
Ілюстративне фото: Getty Images

Видання Financial Times від трьох проінформованих співрозмовників дізналося, що президент США Дональд Трамп посилив свою позицію у переговорах з Європейським Союзом, наполягаючи на запровадженні мінімального тарифу на рівні 15–20% у межах будь-якої майбутньої торговельної угоди з Брюсселем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times 

Деталі: Як пише FT, позиція Трампа щодо підняття мінімального тарифу з нинішніх 10% має на меті перевірити межу терпимості ЄС після тижневих переговорів щодо торгової угоди.

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Джерела видання вказують, що президент США також відхилив останню пропозицію ЄС щодо зниження тарифів на автомобілі і готовий зберегти їх на рівні 25%, як і планувалося.

Американський посадовець повідомив FT, що адміністрація Трампа зараз розглядає варіант взаємних тарифів з ЄС, які перевищують 10%, навіть якщо угода буде досягнута.

Це означає, що тарифи США на європейські товари будуть як мінімум такими ж високими, як і на момент початку торговельних переговорів у квітні.

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Дипломати ЄС сказали FT, що Брюссель готується до контрзаходів. Ідеться про тарифи на американський імпорт на суму 21 млрд євро, зокрема курятину та джинси, які мають набути чинності 6 серпня, а ще – на американський імпорт на суму 72 млрд євро, зокрема на літаки Boeing та бурбон.

Паралельно Єврокомісія готує третій перелік заходів щодо сфери послуг США – включно зі зборами на цифрові послуги американських компаній та доходи від інтернет-реклами.

Нагадаємо:

  • 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС почнуть діяти тарифи у розмірі 30%.

ТрампЄСторгівля
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