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FT: Трамп настаивает на тарифах 15-20% в торговой сделке с ЕС

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПятница, 18 июля 2025, 20:39
FT: Трамп настаивает на тарифах 15-20% в торговой сделке с ЕС
Иллюстративное фото: Getty Images

Издание Financial Times от трех информированных собеседников узнало, что президент США Дональд Трамп усилил свою позицию в переговорах с Европейским Союзом, настаивая на введении минимального тарифа на уровне 15-20% в рамках любой будущей торговой сделки с Брюсселем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Как пишет FT, позиция Трампа по повышению минимального тарифа с нынешних 10% имеет целью проверить предел терпимости ЕС после недельных переговоров по торговому соглашению.

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Источники издания указывают, что президент США также отклонил последнее предложение ЕС о снижении тарифов на автомобили и готов сохранить их на уровне 25%, как и планировалось.

Американский чиновник сообщил FT, что администрация Трампа сейчас рассматривает вариант взаимных тарифов с ЕС, которые превышают 10%, даже если соглашение будет достигнуто.

Это означает, что тарифы США на европейские товары будут как минимум такими же высокими, как и на момент начала торговых переговоров в апреле.

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Дипломаты ЕС сказали FT, что Брюссель готовится к контрмерам. Речь идет о тарифах на американский импорт на сумму 21 млрд евро, в частности курятину и джинсы, которые должны вступить в силу 6 августа, а также на американский импорт на сумму 72 млрд евро, в частности на самолеты Boeing и бурбон.

Параллельно Еврокомиссия готовит третий перечень мер в сфере услуг США – включая сборы на цифровые услуги американских компаний и доходы от интернет-рекламы.

Напомним:

  • 12 июля президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС начнут действовать тарифы в размере 30%.

ТрампЕСторговля
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