Викрили мільйонну оборудку на будівництві фортифікацій у Сумській області

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директору фірми, який заволодів понад 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікаційних споруд.

Джерело: спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону, поліція Сумщини

Деталі: Зазначається, що за даними слідства, впродовж 2024 року підозрюваний уклав низку договорів із Департаментом капітального будівництва Сумської ОВА щодо виконання робіт з будівництва фортифікацій у прикордонних районах Сумської області.

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Фінансування здійснювалося за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

За даними правоохоронців, директор товариства, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, уклав субпідрядні договори з підконтрольним підприємством за завищеною ціною.

В подальшому, він вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, сформувавши фіктивну виконавчу документацію та довідки щодо обсягів і вартості будівництва.

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У результаті цих дій фігурант заволодів коштами резервного фонду державного бюджету, завдавши відповідних збитків державі в особі Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА.

Комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза підтвердила завдання державі збитків на суму понад 1,1 млн грн, в частині виконання умов договорів під час закупівлі фортифікаційної споруди з хвилястої сталі.

Збитки за результатами виконання інших договорів на суму понад 26 млн грн є предметом дослідження спеціалістами, за результатами яких буде призначено відповідні судові експертизи.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочинів.