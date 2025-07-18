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Викрили мільйонну оборудку на будівництві фортифікацій у Сумській області

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 липня 2025, 21:22

На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру директору фірми, який заволодів понад 1,1 млн грн, призначених на будівництво фортифікаційних споруд.

Джерело: спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону, поліція Сумщини

Деталі: Зазначається, що за даними слідства, впродовж 2024 року підозрюваний уклав низку договорів із Департаментом капітального будівництва Сумської ОВА щодо виконання робіт з будівництва фортифікацій у прикордонних районах Сумської області.

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Фінансування здійснювалося за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

За даними правоохоронців, директор товариства, реалізуючи злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, уклав субпідрядні договори з підконтрольним підприємством за завищеною ціною.

В подальшому, він вніс завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, сформувавши фіктивну виконавчу документацію та довідки щодо обсягів і вартості будівництва.

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У результаті цих дій фігурант заволодів коштами резервного фонду державного бюджету, завдавши відповідних збитків державі в особі Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА.

Комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза підтвердила завдання державі збитків на суму понад 1,1 млн грн, в частині виконання умов договорів під час закупівлі фортифікаційної споруди з хвилястої сталі.

Збитки за результатами виконання інших договорів на суму понад 26 млн грн є предметом дослідження спеціалістами, за результатами яких буде призначено відповідні судові експертизи. 

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваного.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших осіб до вчинення злочинів.

фортифікаціїСумська областькорупція
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