Разоблачили миллионную "схему" на строительстве фортификаций в Сумской области

На Сумщине правоохранители сообщили о подозрении директору фирмы, который завладел более 1,1 млн грн, предназначенных на строительство фортификационных сооружений.

Источник: специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона, полиция Сумщины

Детали: Отмечается, что по данным следствия, в течение 2024 года подозреваемый заключил ряд договоров с Департаментом капитального строительства Сумской ОГА по выполнению работ по строительству фортификаций в приграничных районах Сумской области.

Реклама:

Финансирование осуществлялось за счет средств резервного фонда госбюджета.

По данным правоохранителей, директор общества заключил субподрядные договоры с подконтрольным предприятием по завышенной цене.

В дальнейшем, он внес заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных работ, сформировав фиктивную исполнительную документацию и справки по объемам и стоимости строительства.

РЕКЛАМА:

В результате этих действий фигурант завладел средствами резервного фонда государственного бюджета, нанеся соответствующий ущерб государству в лице Департамента капитального строительства Сумской ОГА.

Комплексная судебная строительно-техническая и экономическая экспертиза подтвердила нанесение государству ущерба на сумму более 1,1 млн грн, в части выполнения условий договоров при закупке фортификационного сооружения из волнистой стали.

Убытки по результатам выполнения других договоров на сумму более 26 млн грн являются предметом исследования специалистами, по результатам которых будут назначены соответствующие судебные экспертизы.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемому.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других лиц к совершению преступлений.