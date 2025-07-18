Радник Орбана заявив, що угорці "не просили" Україну воювати з Росією

Політичний директор і радник угорського прем’єра Віктора Орбана Балаж Орбан заявив, війна України проти Росії – не за безпеку його країни.

Джерело: радник, якого цитує Telex, "Європейська правда"

Деталі: Балаж Орбан заявив, що Угорщина підтримує ідею посилення обороноздатності Європи та збільшення військових витрат.

Реклама:

Водночас, за словами радника прем’єра Угорщини, його країна виступає проти озброєння України, адже це, мовляв, призведе до конфронтації з Росією, а вони цього не хочуть.

Крім того, він розкритикував переконання, що Україна веде війну з РФ заради безпеки всієї Європи.

"Українці воюють за себе, і вони мають на це право. Але ця війна – не за нашу безпеку. Ми ніколи не просили їх воювати від нашого імені. Українці роблять свою справу – це їхнє рішення. Подивимось, чим закінчиться ця стратегія", – додав він.

РЕКЛАМА:

Окрім цього, Балаж Орбан вважає, що побоюватися нападу Росії на країни-члени НАТО "нереалістично", оскільки "НАТО набагато сильніший за Росію".

Передісторія: