Советник Орбана заявил, что венгры "не просили" Украину воевать с Россией

Политический директор и советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, война Украины против России – не за безопасность его страны.

Источник: советник, которого цитирует Telex, "Европейская правда"

Детали: Балаж Орбан заявил, что Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличение военных расходов.

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В то же время, по словам советника премьера Венгрии, его страна выступает против вооружения Украины, ведь это, мол, приведет к конфронтации с Россией, а они этого не хотят.

Кроме того, он раскритиковал убеждение, что Украина ведет войну с РФ ради безопасности всей Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война – не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Украинцы делают свое дело - это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", – добавил он.

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Кроме этого, Балаж Орбан считает, что опасаться нападения России на страны-члены НАТО "нереалистично", поскольку "НАТО намного сильнее России".

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