Советник Орбана заявил, что венгры "не просили" Украину воевать с Россией
Политический директор и советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, война Украины против России – не за безопасность его страны.
Источник: советник, которого цитирует Telex, "Европейская правда"
Детали: Балаж Орбан заявил, что Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличение военных расходов.
В то же время, по словам советника премьера Венгрии, его страна выступает против вооружения Украины, ведь это, мол, приведет к конфронтации с Россией, а они этого не хотят.
Кроме того, он раскритиковал убеждение, что Украина ведет войну с РФ ради безопасности всей Европы.
"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война – не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Украинцы делают свое дело - это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", – добавил он.
Кроме этого, Балаж Орбан считает, что опасаться нападения России на страны-члены НАТО "нереалистично", поскольку "НАТО намного сильнее России".
Предыстория:
- В сентябре Балаж Орбан поднял волну возмущения среди венгров своим заявлением о том, что Венгрия в 1956 году не стала бы вести оборонительную войну по примеру Украины, поскольку это "безответственно".
- Оппоненты венгерского премьера Виктора Орбана из-за этого заявления Балажа Орбана набросились на него с сокрушительной критикой.
- После жесткой критики его рассуждений о венгерской революции и сопротивлении Украины, Балаж Орбан заявил, что его слова перекрутили.