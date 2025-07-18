Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Советник Орбана заявил, что венгры "не просили" Украину воевать с Россией

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоПятница, 18 июля 2025, 21:25
Советник Орбана заявил, что венгры не просили Украину воевать с Россией
Бараж Орбан. фото из соцсетей

Политический директор и советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, война Украины против России – не за безопасность его страны.

Источник: советник, которого цитирует Telex, "Европейская правда"

Детали: Балаж Орбан заявил, что Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличение военных расходов.

Реклама:

В то же время, по словам советника премьера Венгрии, его страна выступает против вооружения Украины, ведь это, мол, приведет к конфронтации с Россией, а они этого не хотят.

Кроме того, он раскритиковал убеждение, что Украина ведет войну с РФ ради безопасности всей Европы.

"Украинцы воюют за себя, и они имеют на это право. Но эта война – не за нашу безопасность. Мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Украинцы делают свое дело - это их решение. Посмотрим, чем закончится эта стратегия", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Кроме этого, Балаж Орбан считает, что опасаться нападения России на страны-члены НАТО "нереалистично", поскольку "НАТО намного сильнее России".

Предыстория:

Венгриявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Мерц: Украина вряд ли станет членом ЕС до 2034-го года
Пойманную на взятке фигурантку "пьяной вечеринки в КГГА" отправили под арест и 1 млн залога
Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения
Суд арестовал 1,5 миллиарда экс-регионала Макеенко: деньги передали в АРМА
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
ЕС вводит цифровую систему въезда в Евросоюз: одобрено ее развертывание
Все новости...
Венгрия
Кира Макогоненко: Следующей украинской чемпионкой мира по боксу буду я
В МИД раскритиковали санкции Венгрии против украинских офицеров
Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ из-за якобы смерти венгра от действий ТЦК
Последние новости
22:24
Послы G7 напомнили Свириденко и правительству о ключевых реформах
22:13
Сырский доложил Зеленскому о ситуации под Покровском: уничтожена ДРГ врага
21:59
фотоУкраинская компания показала двухмоторный ударный дрон Darts с боевой частью 14 кг
21:50
боксЧто вы знаете об Александре Усике и его бое с Даниэлем Дюбуа? ТЕСТ
21:49
В Беларуси магазины будут наказывать за отсутствие картофеля
21:36
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу, вблизи столицы работает ПВО
21:25
Советник Орбана заявил, что венгры "не просили" Украину воевать с Россией
21:22
Разоблачили миллионную "схему" на строительстве фортификаций в Сумской области
21:01
Умерла женщина, раненная в результате российского удара по Ивано-Франковской области 29 июня
20:39
FT: Трамп настаивает на тарифах 15-20% в торговой сделке с ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: