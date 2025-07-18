В одному з районів Києва впали уламки збитого дрона РФ: загроза ударів залишається

В Дарницькому районі Києва зафіксували падіння уламків ворожого БпЛА в приватному секторі.

Джерело: Київська міська військова адміністрація

Деталі: Вказано, що інформація про постраждалих відсутня.

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У столиці зберігається загроза ворожих безпілотників. Влада просить киян залишатись в укриттях.

Також ввечері 18 липня триває російська дронова атака на інші регіони України. Про рух БпЛА та актуальні загрози інформує командування Повітряних сил на офіційних акаунтах у соцмережах.