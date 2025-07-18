В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона РФ: угроза ударов остается

В Дарницком районе Киева зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА в частном секторе.

Источник: Киевская городская военная администрация

Детали: Указано, что информация о пострадавших отсутствует.

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В столице сохраняется угроза вражеских беспилотников. Власти просят киевлян оставаться в укрытиях.

Также вечером 18 июля продолжается российская дроновая атака на другие регионы Украины. О движении БпЛА и актуальных угрозах информирует командование Воздушных сил на официальных аккаунтах в соцсетях.