В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона РФ: угроза ударов остается
Пятница, 18 июля 2025, 23:09
В Дарницком районе Киева зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА в частном секторе.
Источник: Киевская городская военная администрация
Детали: Указано, что информация о пострадавших отсутствует.
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В столице сохраняется угроза вражеских беспилотников. Власти просят киевлян оставаться в укрытиях.
Также вечером 18 июля продолжается российская дроновая атака на другие регионы Украины. О движении БпЛА и актуальных угрозах информирует командование Воздушных сил на официальных аккаунтах в соцсетях.