Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона РФ: угроза ударов остается

Валентина РоманенкоПятница, 18 июля 2025, 23:09
В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона РФ: угроза ударов остается
обломок сбитого дрона РФ. иллюстративне фото КНИИСЭ

В Дарницком районе Киева зафиксировали падение обломков вражеского БпЛА в частном секторе.

Источник: Киевская городская военная администрация

Детали: Указано, что информация о пострадавших отсутствует.

Реклама:

В столице сохраняется угроза вражеских беспилотников. Власти просят киевлян оставаться в укрытиях.

Также вечером 18 июля продолжается российская дроновая атака на другие регионы Украины. О движении БпЛА и актуальных угрозах информирует командование Воздушных сил на официальных аккаунтах в соцсетях.

ШахедКиеввоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Сырский доложил Зеленскому о ситуации под Покровском: уничтожена ДРГ врага
Мерц: Украина вряд ли станет членом ЕС до 2034-го года
Пойманную на взятке фигурантку "пьяной вечеринки в КГГА" отправили под арест и 1 млн залога
Шмыгаль провел первую встречу с Сырским и Гнатовым: Готовим новые поставки вооружения
Суд арестовал 1,5 миллиарда экс-регионала Макеенко: деньги передали в АРМА
Госбюджет 2026: не хватит $19 миллиардов внешнего финансирования
Все новости...
Шахед
ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, было попадание 23 БпЛА в 5 локациях
Силы обороны уничтожили 178 вражеских дронов, 23 БпЛА попали в 7 локациях
"Шахеды" атаковали Сумы, есть попадания в учебное и медзаведение и раненые
Последние новости
00:46
Враг оккупировал еще один населенный пункт в Сумской области – DeepState
00:28
ОбновленоВ ОВА сообщили о последствиях массированной атаки вражеских дронов на Одессу
00:20
В России заявили об атаке почти 90 беспилотников за вечер
00:06
Словакия преждевременно рассказала о полицейской операции с Чехией в Украине
23:55
Генштаб: В пятницу на фронте произошло 138 боев, горячее всего - вокруг Покровска
23:50
Греков предупреждают о тепловой волне на следующей неделе
23:44
На волнах Свитязя: все, что нужно знать об отдыхе на самом глубоком озере страны
23:31
Новости экономики 18 июля: дефицит внешнего финансирования, украинский DOGE и санкции ЕС
23:09
В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона РФ: угроза ударов остается
22:46
Китай стал головной болью Индонезии еще до тарифов Трампа – NYT
Все новости...
Реклама:
Реклама: