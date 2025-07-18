Генштаб: У п'ятницю на фронті відбулося 138 боїв, найгарячіше – довкола Покровська

Від початку доби 18 липня на фронті відбулося 138 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Деталі: Російські загарбники завдали 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 81 керовану бомбу. Крім цього, залучили для ураження 1221 дрон-камікадзе та здійснили 3949 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

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Так, на Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 26 боєзіткнень із російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав восьми авіаційних ударів, скинув дванадцять керованих бомб, здійснив 192 артилерійські обстріли.

У п’ятницю ворог чотири рази атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії в напрямку Куп’янська та поблизу Степової Новоселівки, Кіндрашівки, дотепер триває одне боєзіткнення.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 19 штурмів противника, вісім боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог двічі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили обидві атаки окупантів.

На Торецькому напрямку 18 липня відбулося шість боєзіткнень. На даний час триває один бій.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 37 разів атакував позиції ЗСУ у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка. Сили оборони відбили 36 штурмів, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

За попередніми даними Генштабу, на цьому напрямку знешкоджено 82 окупанти, з яких 46 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одне укриття для особового складу, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один мотоцикл, три автомобілі, десять безпілотних літальних апаратів. Крім того, пошкодили два ворожі автомобілі.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили шість атак загарбників. Два боєзіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по населеному пункту Залізничне, штурмових дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки противника поблизу Кам’янського, крім того, ворог завдав авіаударів по населених пунктах Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боїв, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський. Авіаційного удару зазнав населений пункт Ольгівка.