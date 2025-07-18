Генштаб: В пятницу на фронте произошло 138 боев, горячее всего - вокруг Покровска

С начала суток 18 июля на фронте произошло 138 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

Источник: вечерняя сводка Генштаба

Детали: Российские захватчики нанесли 61 авиационный удар, сбросив при этом 81 управляемую бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения 1221 дрон-камикадзе и осуществили 3949 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 26 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес восемь авиационных ударов, сбросил двенадцать управляемых бомб, осуществил 192 артиллерийских обстрела.

В пятницу враг четыре раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг совершил три наступательных действия в направлении Купянска и вблизи Степной Новоселовки, Кондрашовки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

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На Лиманском направлении Силы обороны отбили 19 штурмов противника, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг трижды атаковал в районах Григорьевки, Серебрянки и Выемки.

С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отбили обе атаки оккупантов.

На Торецком направлении 18 июля произошло шесть боестолкновений. В настоящее время продолжается один бой.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 37 раз атаковал позиции ВСУ в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лысовка, Мирноград, Покровск, Зверево, Котлино, Молодецкое, Удачное, Ореховое, Алексеевка. Силы обороны отбили 36 штурмов, еще одно боестолкновение продолжается до сих пор.

По предварительным данным Генштаба, на этом направлении обезврежено 82 оккупанта, из которых 46 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили одно укрытие для личного состава, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один мотоцикл, три автомобиля, десять беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повредили два вражеских автомобиля.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть атак захватчиков. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Зализнычне, штурмовых действий противник не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки противника вблизи Каменского, кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Новоданиловка и Плавни.

На Приднепровском направлении произошло шесть боев, враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Днепровское, Садовое, Приднепровское, в районе населенного пункта Голая Пристань и острова Козульский. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговка.