В Україні – масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Близько 4 години ранку 18 липня в Україні почала ширитися повітряна через ракетну небезпеку, яка згодом охопила всю країну.

Джерело: Повітряні сили, карта повітряних тривог

Деталі: О 3:58 повітряну тривогу оголосили в Києві, згодом – на Київщині та більшості областей України, крім західних.

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Повітряні сили повідомляли про рух ракет курсом на Дніпропетровщину, Харківщину, Полтавщину, Черкащину.

Згодом повітряну тривогу оголосили і в західних областях.

Таким чином, повітряну тривогу оголосили в усіх областях України, крім Одеської.

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Згодом ПС повідомили про ракети у повітряному просторі Кіровоградщини та Черкащини, зіхідним і північно-західним курсом.

Крім того, зафіксували ракети і на Київщині, тими ж курсами.

Також Повітряні сили повідомили про ракети на Полтавщині в напрямку Черкащини і на південному заході Київщини в напрямку Житомирщини.