В Украине – масштабная воздушная тревога из-за комбинированной атаки РФ

Около 4 часов утра 19 июля в Украине начала распространяться воздушная тревога из-за опасности ударов ракетами и беспилотниками, которая впоследствии охватила почти всю страну.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Детали: В 3:58 воздушную тревогу объявили в Киеве, впоследствии – в Киевской области и большинстве областей Украины, кроме западных.

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Воздушные силы сообщали о движении ракет курсом на Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Черкасскую области.

Впоследствии воздушная тревога была объявлена и в западных областях.

Таким образом, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, кроме Одесской.

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Впоследствии ВС сообщили о ракетах в воздушном пространстве Кировоградской и Черкасской областей, летящих в восточном и северо-западном направлениях.

Кроме того, ракеты были зафиксированы и в Киевской области, летящими в тех же направлениях.

Также Воздушные силы сообщили о ракетах в Полтавской области в направлении Черкасской области и на юго-западе Киевской области в направлении Житомирской области.

Дословно Воздушные силы в 4:40: "Ракеты на юге Житомирской области продолжают движение в западном направлении".

4:42: "Ракеты на юге Черкасской области, курс — северо-западный".

Детали: В 4:45 Воздушные силы сообщили, что новые группы вражеских БПЛА заходят на Сумщину в районе Белополья, курс – южный/юго-западный.