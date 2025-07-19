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Заходу лишається 18 місяців на підготовку до потенційної війни з Китаєм і Росією – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 19 липня 2025, 05:18
Заходу лишається 18 місяців на підготовку до потенційної війни з Китаєм і Росією – ЗМІ
фото: Getty Images

Головнокомандувач європейських сил НАТО Алексус Гринкевич заявив, що США та країни Європейського Союзу мають не більше 18 місяців, аби підготуватися до можливого масштабного військового конфлікту з Китаєм і Росією.

Джерело: Гринкевич під час виступу на зустрічі з представниками військового командування та оборонної промисловості у Вісбадені, цитують Bild та "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За словами Гринкевича, існує реальний ризик скоординованої агресії з боку КНР та РФ, що може призвести до одночасного нападу на Тайвань і країни НАТО.

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Пряма мова Гринкевича: "Диктатори КНР Сі Цзіньпін і РФ Володимир Путін вже зараз готуються до скоординованої атаки, яка може спровокувати глобальний конфлікт".

Деталі: Гринкевич зазначив, що Сі Цзіньпін може розпочати наступ на Тайвань у координації з російським дправителем Путіним. Такий подвійний удар, на думку американського генерала, створює серйозний виклик для Заходу.

Пряма мова Гринкевича: "Конфлікт може початися з нападу Китаю на Тайвань. Оскільки Росія нині є сателітом КНР, Сі Цзіньпін, без сумніву, узгоджуватиме дії з Путіним. Китай і Росія готуються до одночасного удару по Тайваню та Європі. Нам знадобиться кожна одиниця обладнання, вся наявна техніка і кожен боєприпас, який зможемо отримати, щоб бути готовими".

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Деталі: Також Bild зазначає, що в німецькому уряді зростає занепокоєння щодо потенційного нападу Росії на одну з невеликих країн НАТО вже у 2027 році.

СШАЄСКитайРосія
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