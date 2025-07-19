Військові моряки на Одещині виявили і знищили протикорабельну морську міну
Субота, 19 липня 2025, 07:24
На узбережжі в Одеській області підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищив чергову протикорабельну морську міну.
Джерело: ВМС ЗСУ
Дослівно: "На узбережжі Одещини одним з підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено чергову протикорабельну морську міну, яку хвилями віднесло до берега".
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Деталі: У повідомленні додають, що вибухонебезпечний предмет знищили шляхом контрольованого підриву.