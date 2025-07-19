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Военные моряки в Одесской области обнаружили и уничтожили противокорабельную морскую мину

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 июля 2025, 07:24
Военные моряки в Одесской области обнаружили и уничтожили противокорабельную морскую мину
скриншот

На побережье в Одесской области подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожило очередную противокорабельную морскую мину.

Источник: ВМС ВСУ

Дословно: "На побережье Одесской области одним из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная противокорабельная морская мина, которую волны отнесли к берегу".

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Детали: В сообщении добавляют, что взрывоопасный предмет уничтожили путем контролируемого подрыва.

Одесская область
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