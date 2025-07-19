Военные моряки в Одесской области обнаружили и уничтожили противокорабельную морскую мину
Суббота, 19 июля 2025, 07:24
На побережье в Одесской области подразделение Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожило очередную противокорабельную морскую мину.
Источник: ВМС ВСУ
Дословно: "На побережье Одесской области одним из подразделений Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожена очередная противокорабельная морская мина, которую волны отнесли к берегу".
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Детали: В сообщении добавляют, что взрывоопасный предмет уничтожили путем контролируемого подрыва.