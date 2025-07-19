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У Німеччині на ярмарку через феєрверки постраждали 19 людей, серед них дитина

Ольга Кацімон, Ірина КутєлєваСубота, 19 липня 2025, 12:33
У Німеччині на ярмарку через феєрверки постраждали 19 людей, серед них дитина
Скриншот

У німецькому місті Дюссельдорф під час святкового ярмарку Rheinkirmes стався інцидент з феєрверками, внаслідок чого постраждали щонайменше 19 людей, четверо з них – у важкому стані. Серед поранених є дитина.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Служби екстреної допомоги підтвердили інформацію про поранених у п'ятницю ввечері після того, як, за повідомленнями, феєрверки вибухнули незвично близько до землі.

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 За даними поліції, серед поранених є щонайменше одна дитина.

Очевидці розповіли, що деякі феєрверки летіли вбік або вибухали на низькій висоті, а кілька навіть впали в Рейн.

Організатори спочатку вирішили не переривати ярмарок, щоб не викликати паніку, але зрештою закрили свято близько 22:45. Захід мав тривати до раннього ранку.

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Ярмарок Rheinkirmes влаштовується з нагоди щорічного свята на честь покровителя міста Аполлінарія. Він розпочався 11 липня і мав закінчитися в неділю.

Передісторія:

Німеччина
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