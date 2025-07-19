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В Германии на ярмарке из-за фейерверков пострадали 19 человек, среди них – ребёнок

Ольга Кацимон, Ирина КутелеваСуббота, 19 июля 2025, 12:33
В Германии на ярмарке из-за фейерверков пострадали 19 человек, среди них – ребёнок
Скриншот

В немецком городе Дюссельдорф во время праздничной ярмарки Rheinkirmes произошёл инцидент с фейерверками, в результате которого пострадали как минимум 19 человек, четверо из них – в тяжёлом состоянии. Среди раненых есть ребёнок.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW 

Детали: Службы экстренной помощи подтвердили информацию о пострадавших в пятницу вечером после того, как, по сообщениям, фейерверки взорвались необычно близко к земле.

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По данным полиции, среди пострадавших есть как минимум один ребёнок.

Очевидцы рассказали, что некоторые фейерверки летели в сторону или взрывались на низкой высоте, а несколько даже упали в Рейн.

Организаторы изначально решили не прерывать ярмарку, чтобы избежать паники, однако в итоге мероприятие было закрыто около 22:45. Праздник должен был продолжаться до раннего утра.

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Ярмарка Rheinkirmes проводится ежегодно в честь покровителя города – святого Аполлинария. В этом году она началась 11 июля и должна была завершиться в воскресенье.

Предыстория:

Германия
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