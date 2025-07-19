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У Лос-Анджелесі автомобіль в’їхав у натовп: понад 20 людей постраждали

Ольга КацімонСубота, 19 липня 2025, 13:15
У Лос-Анджелесі автомобіль в’їхав у натовп: понад 20 людей постраждали
Getty Images

У ніч на 19 липня в районі Іст-Голлівуд у Лос-Анджелесі автомобіль на великій швидкості в’їхав у натовп людей.

Джерело: пожежно-рятувальна служба Лос-Анджелеса

Деталі: Інцидент трапився близько 2-ї години ночі за місцевим часом.

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За попередніми даними, постраждали понад 20 осіб.

З них: 4–5 людей перебувають у критичному стані, 8–10 – у тяжкому, ще 10–15 – у стані середньої тяжкості.

На місці працює велика кількість екстрених служб. Поліція Лос-Анджелеса розслідує інцидент. Причини наїзду наразі не встановлені.

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Інцидент кваліфікований як масове ураження, задіяно десятки підрозділів рятувальників, включно з каретами швидкої допомоги, пожежними машинами та спецтехнікою.

США
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