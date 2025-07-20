В Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу: по меньшей мере 30 пострадавших

В ночь на 19 июля в районе Ист-Голливуд в Лос-Анджелесе автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей возле клуба The Vermont Hollywood.

Источник: пожарно-спасательная служба Лос-Анджелеса

Детали: Инцидент произошёл около 2 часов ночи по местному времени.

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По предварительным данным, пострадали более 20 человек.

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Из них: 4–5 человек находятся в критическом состоянии, 8–10 – в тяжёлом, ещё 10–15 – в состоянии средней тяжести.

На месте работает большое количество экстренных служб. Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование. Причины наезда пока не установлены.

Инцидент квалифицирован как массовое поражение, задействованы десятки подразделений спасателей, включая машины скорой помощи, пожарные расчёты и спецтехнику.

Обновлено: По словам командира полиции Лос-Анджелеса Лиллиан Каранзи, среди пострадавших – 18 женщин и 12 мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

Семь пострадавших были доставлены в больницы в критическом состоянии, шестеро – в тяжелом, еще 10 – в удовлетворительном состоянии, семеро отказались от госпитализации, отмечает Управление пожарной охраны.

По предварительной информации, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, сообщил CNN источник в правоохранительных органах.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Бен Фернандес сообщил, что водителя выгнали из клуба The Vermont Hollywood за нарушение порядка перед инцидентом.

"На видеозаписи видно, как он подъехал к тротуару и наехал на людей – это было умышленно", – сказал Фернандес.

"Его вытащили из машины, скрутили охранники, после чего его избили прохожие, а потом еще и выстрелили ему в спину – стрелял мужчина с другой стороны улицы", – сообщил Фернандес.

Водителя госпитализировали, ему делают операцию, он находится в стабильном состоянии. Подозреваемый в стрельбе мужчина скрылся с места происшествия, отмечает полиция Лос-Анджелеса.