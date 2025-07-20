У Лос-Анджелесі автомобіль в’їхав у натовп: щонайменше 30 постраждалих

У ніч на 19 липня в районі Іст-Голлівуд у Лос-Анджелесі автомобіль на великій швидкості в’їхав у натовп людей біля клубу The Vermont Hollywood.

Джерело: пожежно-рятувальна служба Лос-Анджелеса, CNN

Деталі: Інцидент трапився близько 2-ї години ночі за місцевим часом.

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За попередніми даними, постраждали понад 20 осіб.

На місці працює велика кількість екстрених служб. Поліція Лос-Анджелеса розслідує інцидент. Причини наїзду наразі не встановлені.

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Інцидент кваліфікований як масове ураження, задіяно десятки підрозділів рятувальників, включно з каретами швидкої допомоги, пожежними машинами та спецтехнікою.

Доповнено: За словами командира поліції Лос-Анджелеса Лілліан Каранзи, серед постраждалих – 18 жінок і 12 чоловіків віком від 20 до 30 років.

Сім постраждалих були доставлені до лікарень в критичному стані, шестеро – у тяжкому, ще 10 – у задовільному стані, семеро відмовилися від госпіталізації, зазначає Управління пожежної охорони.

За попередньою інформацією, водій був у стані алкогольного сп’яніння, повідомило CNN джерело в правоохоронних органах.

Капітан поліції Лос-Анджелеса Бен Фернандес повідомив, що водія вигнали з клубу The Vermont Hollywood за порушення порядку перед інцидентом.

"На відеозаписі видно, як він під’їхав до тротуару і наїхав на людей – це було навмисне", – сказав Фернандес.

"Його витягли з машини, скрутили охоронці, після чого його побили перехожі, а потім ще й вистрілили йому в спину – стріляв чоловік з іншого боку вулиці", – повідомив Фернандес.

Водія госпіталізували, йому роблять операцію, він перебуває у стабільному стані. Підозрюваний у стрілянині чоловік зник з місця події, зазначає поліція Лос-Анджелеса.