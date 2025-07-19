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У Польщі поширюють фейк щодо промови посла України про Волинь

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонСубота, 19 липня 2025, 14:05
У Польщі поширюють фейк щодо промови посла України про Волинь
Посол України в Республіці Польща Василь Боднар

Посольство України в Польщі спростувало фейк про нібито "надзвичайно коротку" промову посла Василя Боднара на заході вшанування жертв Волинської трагедії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на  заяву Посольства України в Польщі у Facebook

Деталі: У мережі почало поширюватися відео, на якому промова Боднара триває лише 16 секунд. Користувачі X (колишній Twitter) назвали її "рекордом дипломатичного мінімалізму" та поширили нарізку з телеканалу Telewizja Republika. У відео дипломат каже лише: "Дуже дякую. Слава пам’яті жертвам волинського злочину і дякую за увагу. До побачення".

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Посольство України наголосило, що це - фрагмент, а повна промова була значно довшою. У своєму виступі Боднар подякував за запрошення, назвав церемонію "сумною, але важливою", та підкреслив, що майбутнє потрібно будувати на правді.

Також він заявив, що необхідно відкрито говорити про складну історію, визнавати злочини, перепрошувати та вшановувати пам’ять жертв по обидва боки кордону.

Посольство послалося на перевірку фактів від польського порталу Konkret24, який підтвердив, що відео в X вирване з контексту.

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Коли відео з нібито короткою промовою почало ширитись, сам Боднар відреагував на це, назвавши це неправдою.

Дослівно із заяви українського посла: "Хотіли б підкреслити, що у випадку таких важливих і чутливих тем особливе значення має використання перевіреної та достовірної інформації".

Деталі: Тема подій на Волині 1941-1943 років, які в українській історичній традиції називають "Волинською трагедією", а в польській – "Волинською різаниною", є давнім предметом міждержавних протиріч.

Передісторія:

  • У Варшаві раніше навіть говорили, що вирішення історичних суперечок буде однією з обов’язкових умов вступу України в ЄС.
  • Водночас в останні місяці українська та польська сторона домовились про перші за кілька років ексгумації польських жертв Волинської трагедії в Україні.

дезінформаціяПольща
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