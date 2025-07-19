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В Польше распространяют фейк о речи посла Украины о Волыни

Ирина Кутелева, Ольга КацимонСуббота, 19 июля 2025, 14:05
В Польше распространяют фейк о речи посла Украины о Волыни
Посол Украины в Республике Польша Василий Боднар

Посольство Украины в Польше опровергло фейк о якобы "чрезвычайно короткой" речи посла Василия Боднара на мероприятии в память о жертвах Волынской трагедии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Посольства Украины в Польше в Facebook

Детали: В сети стало распространяться видео, в котором речь Боднара длится всего 16 секунд. Пользователи X (бывший Twitter) назвали её "рекордом дипломатического минимализма" и распространили нарезку с телеканала Telewizja Republika. В видео дипломат говорит только: "Большое спасибо. Слава памяти жертв волынского преступления и спасибо за внимание. До свидания".

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Посольство Украины подчеркнуло, что это лишь фрагмент, а полная речь была значительно длиннее. В своём выступлении Боднар поблагодарил за приглашение, назвал церемонию "грустной, но важной" и отметил, что будущее нужно строить на основе правды.

Он также заявил, что необходимо открыто говорить об этой сложной истории, называть преступление – преступлением, просить прощения и почитать память жертв по обе стороны границы.

Посольство сослалось на фактчек польского портала Konkret24, который подтвердил, что видео в X вырвано из контекста.

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Когда видео с якобы короткой речью стало распространяться, сам Боднар отреагировал, назвав это неправдой.

Дословно из заявления украинского посла: "Хотелось бы подчеркнуть, что в случае таких важных и чувствительных тем особое значение имеет использование проверенной и достоверной информации".

Детали: Тема событий на Волыни 1941–1943 годов, которые в украинской исторической традиции называют "Волынской трагедией", а в польской – "Волынской резнёй", давно остаётся предметом межгосударственных разногласий.

Предыстория:

  • В Варшаве ранее даже говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.
  • В то же время в последние месяцы украинская и польская сторона договорились о первых за несколько лет эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине.

дезинформацияПольша
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