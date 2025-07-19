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У Києві чоловік із ножем напав на відвідувача торговельного центру: постраждалий у лікарні

Ольга КацімонСубота, 19 липня 2025, 16:09
У Києві чоловік із ножем напав на відвідувача торговельного центру: постраждалий у лікарні
Поліція Києва

У Голосіївському районі Києва поліція затримала чоловіка, який з ножем напав на відвідувача торговельного центру.

Джерело: поліція Києва

Деталі: Інцидент стався у суботу близько 12:00 у приміщенні ТРЦ. За попередніми даними, між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один з них ударив іншого ножем у ногу.

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28-річного потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали 27-річного нападника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України – замах на умисне вбивство.

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Поліція встановлює мотиви та обставини злочину. Досудове розслідування триває.

Київ
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