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В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра: пострадавший в больнице

Ольга КацимонСуббота, 19 июля 2025, 16:09
В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра: пострадавший в больнице
Полиция Киева

В Голосеевском районе Киева полиция задержала мужчину, который с ножом напал на посетителя торгового центра.

Источник: полиция Киева

Детали: Инцидент произошёл в субботу около 12:00 в помещении ТРЦ. По предварительным данным, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом в ногу.

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28-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Правоохранители задержали 27-летнего нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на умышленное убийство.

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Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления. Досудебное расследование продолжается.

Киев
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