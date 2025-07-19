В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра: пострадавший в больнице
Суббота, 19 июля 2025, 16:09
В Голосеевском районе Киева полиция задержала мужчину, который с ножом напал на посетителя торгового центра.
Источник: полиция Киева
Детали: Инцидент произошёл в субботу около 12:00 в помещении ТРЦ. По предварительным данным, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом в ногу.
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28-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Правоохранители задержали 27-летнего нападавшего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины – покушение на умышленное убийство.
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Полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления. Досудебное расследование продолжается.