На Херсонщині жінка загинула через підрив на міні

У місті Берислав Херсонської області місцева жителька підірвалася на міні та загинула.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Деталі: Жінка 1960 року народження підірвалася на міні 18 липня. Вона отримала травми, несумісні з життям.

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Дослівно: "У Бериславі через підрив на міні загинула місцева жителька. Трагедія сталась вчора ввечері. Внаслідок детонації травми, несумісні з життям, дістала жінка 1960 року народження".