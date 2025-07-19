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На Херсонщині жінка загинула через підрив на міні

Ольга КацімонСубота, 19 липня 2025, 17:01
На Херсонщині жінка загинула через підрив на міні
Фото ілюстративне з Getty images

У місті Берислав Херсонської області місцева жителька підірвалася на міні та загинула.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Деталі: Жінка 1960 року народження підірвалася на міні 18 липня. Вона отримала травми, несумісні з життям.

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Дослівно: "У Бериславі через підрив на міні загинула місцева жителька. Трагедія сталась вчора ввечері. Внаслідок детонації травми, несумісні з життям, дістала жінка 1960 року народження".

Херсонська область
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