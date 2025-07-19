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У В'єтнамі перекинувся туристичний човен: загинули щонайменше 18 людей

Ольга КацімонСубота, 19 липня 2025, 17:23
У В'єтнамі перекинувся туристичний човен: загинули щонайменше 18 людей
Водолази намагаються просунути трос під затонуле судно. Фото: Прикордонна служба В’єтнаму

19 липня у В’єтнамі перекинувся туристичний човен із 53 людьми на борту. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 18 осіб, ще 23 вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося 12 людей.

Джерело: в’єтнамський онлайн-портал VnExpress

Деталі: За інформацією адміністрації провінції Куангнінь, судно вирушило в туристичний рейс близько 12:55 за місцевим часом. О 13:30 човен потрапив у раптову бурю, перекинувся, а вже о 14:05 зник сигнал GPS. У районі події в той момент вирувала негода зі шквальним вітром, градом та блискавками.

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На місце аварії прибули рятувальні підрозділи – прикордонна служба, військово-морський флот, поліція та десятки суден. ВМС В’єтнаму направили три кораблі, два катери та 30 військовослужбовців. Водолази проводили пошукові роботи в складних умовах: сильна течія, погана видимість і масивна конструкція затонулого судна ускладнювали роботу.

Серед врятованих – 10-річний хлопчик, який був при тямі, але отримав численні травми, та 14-річний підліток, якого дістали з частково затопленої каюти через вікно.

Більшість пасажирів човна були жителями Ханоя, серед них – понад 20 дітей. Наймолодшому пасажиру було всього 3 роки, найстаршому – 53.

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Увечері до місця трагедії прибув віцепрем'єр В’єтнаму Чан Хонг Ха, направлений прем’єр-міністром Фамом Мінь Чинем. Він висловив співчуття родинам загиблих та доручив залучити всі сили для проведення рятувальної операції, допомоги постраждалим і з’ясування причин катастрофи.

За попередніми даними, човен був побудований у 2015 році, мав довжину 24 метри, вантажопідйомність 12 тонн і був розрахований на 48 пасажирів. Останній технічний огляд судно пройшло в січні 2025 року.

В’єтнам
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