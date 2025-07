У В'єтнамі перекинувся туристичний човен: загинули щонайменше 18 людей

19 липня у В’єтнамі перекинувся туристичний човен із 53 людьми на борту. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 18 осіб, ще 23 вважаються зниклими безвісти. Врятувати вдалося 12 людей.

Джерело: в’єтнамський онлайн-портал VnExpress

Деталі: За інформацією адміністрації провінції Куангнінь, судно вирушило в туристичний рейс близько 12:55 за місцевим часом. О 13:30 човен потрапив у раптову бурю, перекинувся, а вже о 14:05 зник сигнал GPS. У районі події в той момент вирувала негода зі шквальним вітром, градом та блискавками.

Реклама:

На місце аварії прибули рятувальні підрозділи – прикордонна служба, військово-морський флот, поліція та десятки суден. ВМС В’єтнаму направили три кораблі, два катери та 30 військовослужбовців. Водолази проводили пошукові роботи в складних умовах: сильна течія, погана видимість і масивна конструкція затонулого судна ускладнювали роботу.

Серед врятованих – 10-річний хлопчик, який був при тямі, але отримав численні травми, та 14-річний підліток, якого дістали з частково затопленої каюти через вікно.

Більшість пасажирів човна були жителями Ханоя, серед них – понад 20 дітей. Наймолодшому пасажиру було всього 3 роки, найстаршому – 53.

Увечері до місця трагедії прибув віцепрем'єр В’єтнаму Чан Хонг Ха, направлений прем’єр-міністром Фамом Мінь Чинем. Він висловив співчуття родинам загиблих та доручив залучити всі сили для проведення рятувальної операції, допомоги постраждалим і з’ясування причин катастрофи.

In Vietnam's Ha Long Bay, a passenger boat carrying 48 passengers and 5 crew members capsized during todays storm. Rescue teams, including the Quang Ninh Provincial Border Guard, saved 12 people and recovered 3 bodies by 6:00pm. Search and rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ERJ1Eoptn8