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Во Вьетнаме перевернулся туристический катер: погибли как минимум 34 человека

Ольга КацимонСуббота, 19 июля 2025, 17:23
Во Вьетнаме перевернулся туристический катер: погибли как минимум 34 человека
Водолазы пытаются продеть трос под затонувшее судно. Фото: Пограничная служба Вьетнама

19 июля во Вьетнаме перевернулся туристический катер с 53 людьми на борту. В результате происшествия погибли как минимум 34 человека, пропавшими без вести остаются 8 человек. Спасти удалось 11 человек.

Источник: вьетнамский онлайн-портал VnExpress

Детали: По информации администрации провинции Куангнинь, судно отправилось в туристический рейс около 12:55 по местному времени. В 13:30 катер попал в внезапный шторм и перевернулся, а уже в 14:05 пропал GPS-сигнал. В районе происшествия в тот момент бушевала непогода с порывистым ветром, градом и молниями.

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На место аварии прибыли спасательные подразделения – пограничная служба, военно-морской флот, полиция и десятки судов. ВМС Вьетнама направили три корабля, два катера и 30 военнослужащих. Водолазы проводили поисковые работы в сложных условиях: сильное течение, плохая видимость и массивная конструкция затонувшего судна затрудняли операции.

Среди спасённых – 10-летний мальчик, который был в сознании, но получил многочисленные травмы, и 14-летний подросток, которого вытащили из частично затопленной каюты через окно.

Большинство пассажиров катера были жителями Ханоя, среди них – более 20 детей. Самому младшему пассажиру было всего 3 года, старшему – 53.

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Вечером на место трагедии прибыл вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха, направленный премьер-министром Фамом Минь Чинем. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил мобилизовать все силы для проведения спасательной операции, помощи пострадавшим и выяснения причин катастрофы.

По предварительным данным, катер был построен в 2015 году, имел длину 24 метра, грузоподъёмность 12 тонн и был рассчитан на 48 пассажиров. Последний технический осмотр судно прошло в январе 2025 года.

Вьетнам
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