У Раді обговорюють можливість дозволити чоловікам 18-25 років виїзд за кордон – Стефанчук

У Верховній Раді обговорюють ініціативу дозволити чоловікам віком від 18 до 25 років виїзд за кордон.

Джерело: голова ВР Руслан Стефанчук, відеокоментар якого публікує канал "Ми – Україна"

Пряма мова: "Український парламент – це 398 станом на зараз людей, які наділені правом законодавчої ініціативи. Ініціатив у парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету, членом якого є Федір Веніславський.

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Я знаю, що такі ідеї є. Те, до якої думки вони прийдуть, це теж для мене важливо, я буду очікувати їхнього рішення.

Але справді від 18 до 25 (років – ред.) люди не підлягають мобілізації, але не мають можливості реалізовувати низку своїх прав, тому ми повинні розробити механізм, щоб дати можливість реалізувати ці права. Який механізм буде знайдений – давайте я буду чекати відповідь від комітету, бо окремі члени комітету працюють над цими ініціативами щодо лібералізації".

Що передувало: Наприкінці травня нардеп від "Слуги народу", член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що в парламенті працюють над тим, що підвищити до 23-24 років межу для дозволу на виїзд молодих чоловіків за кордон.