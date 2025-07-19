В Раде обсуждают возможность разрешить мужчинам 18-25 лет выезд за границу – Стефанчук

В Верховной Раде обсуждают инициативу разрешить мужчинам в возрасте от 18 до 25 лет выезд за границу.

Источник: председатель ВР Руслан Стефанчук, видеокомментарий которого публикует канал "Мы – Украина"

Прямая речь: "Украинский парламент – это 398 человек, которые на данный момент наделены правом законодательной инициативы. Инициатив в парламенте очень много. Я знаю, что эта тема обсуждается, в том числе на уровне специального комитета, членом которого является Федор Вениславский.

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Я знаю, что такие идеи есть. То, к какому мнению они придут, это тоже для меня важно, я буду ждать их решения.

Но действительно от 18 до 25 (лет – ред.) люди не подлежат мобилизации, но не имеют возможности реализовывать ряд своих прав, поэтому мы должны разработать механизм, чтобы дать возможность реализовать эти права. Какой механизм будет найден – давайте я буду ждать ответ от комитета, потому что отдельные члены комитета работают над этими инициативами по либерализации".

Что предшествовало: В конце мая нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что в парламенте работают над тем, чтобы повысить до 23-24 лет предел для разрешения на выезд молодых мужчин за границу.