У Києві авто вилетіло на літню терасу кав’ярні: постраждала 28-річна жінка

Ввечері 19 липня в центрі Києва автомобіль Mercedes вилетів з дороги на тротуар і збив жінку, яка сиділа на літній терасі кав'ярні на вулиці Саксаганського.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Автопригода відбулась сьогодні близько 19:25. Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе".

Реклама:

Деталі: 28-річну потерпілу із тілесними ушкодженнями лікарі госпіталізували до медичного закладу.

За даними поліції, кермувальниця авто попередньо твереза. Вона пояснила, що під час руху на підлогу салону впав мобільний телефон, який вона намагалась підняти, втративши керування.



Наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.