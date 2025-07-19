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В Киеве автомобиль вылетел на летнюю террасу кафе: пострадала 28-летняя женщина

Ольга КацимонСуббота, 19 июля 2025, 20:42
В Киеве автомобиль вылетел на летнюю террасу кафе: пострадала 28-летняя женщина
Фото: полиция Киева

Вечером 19 июля в центре Киева автомобиль Mercedes выехал с проезжей части на тротуар и сбил женщину, которая сидела на летней террасе кофейни на улице Саксаганского.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 19:25. Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар, травмировав женщину, которая находилась на летней террасе одного из кафе".

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Детали: 28-летнюю пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в медицинское учреждение.

 

По данным полиции, женщина за рулём предварительно была трезва. Она объяснила, что во время движения на пол упал мобильный телефон, который она попыталась поднять, потеряв при этом управление.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и медики.

ДТПКиев
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