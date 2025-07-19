Генштаб: На фронті відбулося 115 боїв, третина – на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, зокрема на Покровському напрямку – 36, на Північно-Слобожанському на Курському – 17.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 17 боєзіткнень, з яких п’ять тривають. Ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих бомб, здійснив 288 артилерійських обстрілів.

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На Південно–Слобожанському напрямку ворог атакував шість разів у районах населених пунктів Вовчанськ, Строївка, Липці та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Голубівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 13 штурмів противника у районах населених пунктів Новий Мир, Торське, Серебрянка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Білогорівка, Григорівка, ще три боєзіткнення тривають.

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На Сіверському напрямку ворог тричі атакував у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах Часового Яру та Білої Гори, дві атаки українські підрозділи вже відбили, триває бій.

На Торецькому напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку від початку доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Горіхове, Дачне, Мирноград, Звірове, Муравка, Олексіївка та в напрямку Покровська. Захисники відбили 35 штурмів, ще одне боєзіткнення триває. Ворожа авіація завдала авіаударів по районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Білицьке.

У суботу на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 67 окупантів, з яких 51 – безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 10 атак загарбників в районах населених пунктів Шевченко, Запоріжжя, Андріївка-Клевцове, Зелений Гай, Воскресенка, Вільне Поле, Зелене Поле та в напрямку Маліївки. Ще чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив одну безуспішну атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку українські за поточну добу відбулось одне боєзіткнення поблизу Кам’янського, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Мала Токмачка, Червона Криниця, Новоданилівка, Плавні та Приморське.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, крім того ворог завдав авіаударів по населених пунктах Тягинка та Львове.