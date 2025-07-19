Генштаб: На фронте произошло 115 боев, треть – на Покровском направлении

С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений, в частности на Покровском направлении – 36, на Северо-Слобожанском и Курском – 17.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боевых столкновений, из которых пять продолжаются. Враг нанес четыре авиационных удара, сбросил восемь управляемых бомб, осуществил 288 артиллерийских обстрелов.

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На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал шесть раз в районах населенных пунктов Волчанск, Строевка, Липцы и Старица.

На Купянском направлении враг осуществил четыре наступательных действия в районе Голубовки и Загризового.

На Лиманском направлении Силы обороны уже отразили 13 штурмов противника в районах населенных пунктов Новый Мир, Торское, Серебрянка, Редкодуб, Карповка, Колодязи, Белогоровка, Григоровка, еще три боестолкновения продолжаются.

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На Северском направлении враг трижды атаковал в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Часового Яра и Белой Горы, две атаки украинские подразделения уже отбили, бой продолжается.

На Торецком направлении произошло восемь боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

На Покровском направлении с начала суток противник 36 раз атаковал позиции в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Ореховое, Дачное, Мирноград, Зверовое, Муравка, Алексеевка и в направлении Покровска. Защитники отбили 35 штурмов, еще одно боевое столкновение продолжается. Вражеская авиация нанесла авиаудары по районам населенных пунктов Шаховое, Родинское, Мирноград, Белицкое.

В субботу на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 67 оккупантов, из которых 51 – безвозвратно.

На Новопавловском направлении украинские защитники отразили 10 атак захватчиков в районах населенных пунктов Шевченко, Запорожье, Андреевка-Клевцово, Зеленый Гай, Воскресенка, Вольное Поле, Зеленое Поле и в направлении Малиевки. Еще четыре боевые столкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник осуществил одну безуспешную атаку в районе Малиновки.

На Ореховском направлении украинские за текущие сутки произошло одно боестолкновение вблизи Каменского, кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Малая Токмачка, Червоная Криница, Новоданиловка, Плавни и Приморское.

На Приднепровском направлении произошло шесть боестолкновений, кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Тягинка и Львове.