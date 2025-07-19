У неділю в більшості українських областей очікуються дощі

У неділю 20 липня у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. У західних, північних, вдень і у центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

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Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°; на півдні та сході вночі 17-22°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 17-22°.

У Києві та області короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 20-25°; У Києві вночі 16-18°, вдень 22-24°.