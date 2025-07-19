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В воскресенье в большинстве украинских областей ожидаются дожди

Катерина ТищенкоСуббота, 19 июля 2025, 23:33
В воскресенье в большинстве украинских областей ожидаются дожди
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье, 20 июля, в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

 

Детали: В Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 14-19°, днем 20-25°; на юге и востоке ночью 17-22°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киеве и области кратковременные дожди, по области местами грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 20-25°; в Киеве ночью 16-18°, днем 22-24°.

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