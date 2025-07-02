Трамп заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль прийняв умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth

Деталі: Трамп також висловив сподівання, що ХАМАС пристане на цю угоду.

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Пряма мова Трампа: "Мої представники провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльтянами щодо Гази.

Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні.

Катарці та єгиптяни, які доклали чимало зусиль для досягнення миру, передадуть цю остаточну пропозицію.

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Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС прийме цю угоду, бо ситуація не покращиться – ВОНА ТІЛЬКИ ПОГІРШИТЬСЯ".

Передісторія: