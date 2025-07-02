Трамп заявив, що Ізраїль погодився на умови 60-денного припинення вогню в Газі
Середа, 2 липня 2025, 02:16
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль прийняв умови для 60-денного припинення вогню в Секторі Гази.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth
Деталі: Трамп також висловив сподівання, що ХАМАС пристане на цю угоду.
Реклама:
Пряма мова Трампа: "Мої представники провели довгу і продуктивну зустріч з ізраїльтянами щодо Гази.
Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми будемо працювати з усіма сторонами, щоб покласти край війні.
Катарці та єгиптяни, які доклали чимало зусиль для досягнення миру, передадуть цю остаточну пропозицію.
РЕКЛАМА:
Я сподіваюся, що заради блага Близького Сходу ХАМАС прийме цю угоду, бо ситуація не покращиться – ВОНА ТІЛЬКИ ПОГІРШИТЬСЯ".
Передісторія:
- 19 травня стало відомо, що ізраїльська армія оголосила про початок широкомасштабного наступу в Газі, з метою захоплення "оперативного контролю" над ділянками спустошеної палестинської території. Повідомлялося, що ЦАХАЛ проводить операцію "Колісниці Гедеона" і діє по всьому Сектору Гази. Це сталося на тлі безуспішних непрямих переговорів у Катарі про припинення вогню.
- Через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що "Ізраїль дозволить ввезення базової кількості продуктів харчування для населення, щоб не допустити розвитку голодної кризи в Секторі Гази".
- Після цього низка європейських держав, які фінансують гуманітарну допомогу цивільному населенню в Секторі Гази, закликали Ізраїль зняти всі перешкоди для її доправлення в регіон.