Ізраїль почав нові "широкомасштабні" наземні операції в Газі

Ізраїльська армія оголосила про початок широкомасштабного наступу в Газі, з метою захоплення "оперативного контролю" над ділянками спустошеної палестинської території – це сталося на тлі безуспішних непрямих переговорів у Катарі про припинення вогню.

Джерело: The Guardian та ЦАХАЛ в Telegram

Дослівно Армія оборони Ізраїлю: "ЦАХАЛ проводить операцію "Колісниці Гедеона" і діє по всьому сектору Гази".

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Дослівно газета: "Ізраїльські військові заявили, що їхні сили "ліквідували десятки терористів, знищили об'єкти терористичної інфраструктури ... і в даний час розгортаються на ключових позиціях". Рятувальники і медичні джерела повідомили, що в результаті хвилі ізраїльських ударів, завданих вночі і вдень у неділю по районах на півночі, в центрі і на півдні Гази, загинули 130 осіб, в тому числі багато жінок і дітей".

Деталі: Через кілька годин після того, як військові оголосили про початок нової наземної операції, офіс прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу заявив, що "Ізраїль дозволить ввезення базової кількості продуктів харчування для населення, щоб не допустити розвитку голодної кризи в секторі Гази".

Раніше в неділю Нетаньяху дав зрозуміти, що Ізраїль готовий укласти угоду з ХАМАС, яка передбачає "припинення бойових дій", хоча ізраїльський прем'єр висунув умови, які неодноразово відкидалися ісламістською організацією.

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Зокрема, ішлося про звільнення всіх заручників, вигнання ХАМАС і роззброєння сектора Гази.

Для довідки: Під час нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року загинуло близько 1200 осіб, переважено цивільних. Також ХАМАС захопив близько 250 заручників. Наразі ісламістське угрупування утримує ще 58 осіб, більшість яких вважаються загиблими.

Повідомлялося, що непрямі переговори в Катарі зосереджені на забезпеченні двомісячного перемир'я, під час якого ХАМАС має звільнити близько половини з близько 20 живих заручників, яких він досі утримує. У відповідь Ізраїль має звільнити сотні палестинців з в'язниць і припинити повну блокаду Гази, яку він тримає з початку березня. А США мають запропонувати сильні гарантії, щоб забезпечити проведення переговорів про остаточне припинення війни.

Однак джерела з обох сторін повідомили, що до кінця дня в неділю не було досягнуто жодного прогресу.

ХАМАС, який минулого тижня звільнив американо-ізраїльського заручника як жест доброї волі перед чотириденним візитом Дональда Трампа на Близький Схід, завжди наполягав на угоді, яка остаточно покладе край війні і призведе до виведення ізраїльських військ. Він також відмовлявся роззброїтися або погодитися на вигнання своїх лідерів.