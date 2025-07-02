Мерц про постачання Україні Taurus: Це залишається варіантом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Taurus для України залишається відкритим і є "варіантом", однак Німеччина "не стане стороною війни".

Джерело: Мерц в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мерца: "Завжди було зрозуміло, що якщо ми поставляємо "Тауруси", то цю зброю будуть використовувати не німецькі солдати, а українські. До речі, так само і з іншими крилатими ракетами, які постачає Великобританія чи Франція".

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Деталі: За словами канцлера, система Taurus надзвичайно складна, і її обслуговування потребує тривалого навчання українських військових.

Пряма мова Мерца: "Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше пів року. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом".

Деталі: Мерц наголосив, що Німеччина більше не буде публічно оголошувати, яку саме зброю вона передає Україні, аби не давати Росії змогу точно оцінювати дії Заходу.

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Пряма мова Мерца: "Я також сказав, що ми більше не будемо публічно обговорювати питання про те, яку зброю ми постачаємо і що ми робимо для військової підтримки України таким чином у майбутньому, тому що я хочу, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані".

"Лише одне є безсумнівним, і я повторюю це в цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні".

Нагадаємо: Мерц заявив, що наразі не планує телефонних розмов з правителем РФ Володимиром Путіним, оскільки подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні.

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