Мерц про постачання Україні Taurus: Це залишається варіантом
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання постачання крилатих ракет Taurus для України залишається відкритим і є "варіантом", однак Німеччина "не стане стороною війни".
Джерело: Мерц в інтерв’ю німецькій службі новин Tagesschau, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Мерца: "Завжди було зрозуміло, що якщо ми поставляємо "Тауруси", то цю зброю будуть використовувати не німецькі солдати, а українські. До речі, так само і з іншими крилатими ракетами, які постачає Великобританія чи Франція".
Деталі: За словами канцлера, система Taurus надзвичайно складна, і її обслуговування потребує тривалого навчання українських військових.
Пряма мова Мерца: "Проблема для нас полягає в тому, що ця система надзвичайно складна, і для того, щоб навчити на ній солдатів, потрібно щонайменше пів року. Їх вже навчають? Про це ми ще не домовлялися. Я говорив про це із Зеленським, я також обговорював це в коаліції. Ми ще не починали. Це є і залишається варіантом".
Деталі: Мерц наголосив, що Німеччина більше не буде публічно оголошувати, яку саме зброю вона передає Україні, аби не давати Росії змогу точно оцінювати дії Заходу.
Пряма мова Мерца: "Я також сказав, що ми більше не будемо публічно обговорювати питання про те, яку зброю ми постачаємо і що ми робимо для військової підтримки України таким чином у майбутньому, тому що я хочу, щоб у Путіна була певна невизначеність щодо того, що ми робимо у військовому плані".
"Лише одне є безсумнівним, і я повторюю це в цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні".
Нагадаємо: Мерц заявив, що наразі не планує телефонних розмов з правителем РФ Володимиром Путіним, оскільки подібні контакти у минулому не призводили до деескалації ситуації в Україні.
Передісторія:
- Раніше Мерц висловлювався за поставки крилатих ракет Taurus до України. З часу приходу до влади на початку травня уряд Мерца вирішив обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Україні.
- У Німеччині в середовищі керівного блоку ХДС/ХСС дедалі частіше лунають заклики надати Україні Taurus.
- Президент Володимир Зеленський натякнув, що діалог з Німеччиною щодо ракет Taurus триває, але дав зрозуміти, що всі обговорення відбуваються конфіденційно і за лаштунками.