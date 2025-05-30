Зеленський про передачу Taurus Україні: Є теми, які домовилися не обговорювати публічно
П'ятниця, 30 травня 2025, 10:11
Президент Володимир Зеленський натякнув, що діалог з Німеччиною щодо ракет Taurus триває, але дав зрозуміти, що всі обговорення відбуваються конфіденційно і за лаштунками.
Джерело: Зеленський в інтерв′ю RTL, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Коментуючи питання можливих постачань цих далекобійних крилатих ракет, Зеленський сказав: "Ми працюємо в цьому напрямку".
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Пряма мова Зеленського: "Є певні теми, щодо яких ми з канцлером Мерцом домовилися не обговорювати їх публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся обіцянки".
Мерц, зі свого боку, заявляв, що не виключає постачання крилатих ракет – "в межах можливого".
Що було раніше:
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- У минулому Мерц висловлювався за поставки крилатих ракет Taurus до України. З часу приходу до влади на початку травня уряд Мерца вирішив обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Україні.
- У Німеччині в середовищі керівного блоку ХДС/ХСС дедалі частіше лунають заклики надати Україні Taurus.