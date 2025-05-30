Зеленський про передачу Taurus Україні: Є теми, які домовилися не обговорювати публічно

Президент Володимир Зеленський натякнув, що діалог з Німеччиною щодо ракет Taurus триває, але дав зрозуміти, що всі обговорення відбуваються конфіденційно і за лаштунками.

Джерело: Зеленський в інтерв′ю RTL, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи питання можливих постачань цих далекобійних крилатих ракет, Зеленський сказав: "Ми працюємо в цьому напрямку".

Реклама:

Пряма мова Зеленського: "Є певні теми, щодо яких ми з канцлером Мерцом домовилися не обговорювати їх публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся обіцянки".

Мерц, зі свого боку, заявляв, що не виключає постачання крилатих ракет – "в межах можливого".

Що було раніше:

РЕКЛАМА: