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Зеленський про передачу Taurus Україні: Є теми, які домовилися не обговорювати публічно

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 травня 2025, 10:11
Зеленський про передачу Taurus Україні: Є теми, які домовилися не обговорювати публічно
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський натякнув, що діалог з Німеччиною щодо ракет Taurus триває, але дав зрозуміти, що всі обговорення відбуваються конфіденційно і за лаштунками.

Джерело: Зеленський в інтерв′ю RTL, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи питання можливих постачань цих далекобійних крилатих ракет, Зеленський сказав: "Ми працюємо в цьому напрямку".

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Пряма мова Зеленського: "Є певні теми, щодо яких ми з канцлером Мерцом домовилися не обговорювати їх публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся обіцянки".

Мерц, зі свого боку, заявляв, що не виключає постачання крилатих ракет – "в межах можливого".

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ЗеленськийзброяНімеччинаросійсько-українська війна
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