Буданов: Росіяни намагались створити морські дрони, але безрезультатно

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов під час спілкування з журналістами заявив, що спроби Росії розробити власні морські ударні дрони виявилися невдалими.

Джерело: кореспондент "Суспільного"

Пряма мова Буданова: "Останній раз вони намагалися, на початку червня, застосувати їх експериментальні моделі. Вони результату не показали. Вони здетонували, навіть не дійшовши до наших територіальних вод. Вони йшли, по нашій інформації, на місто Южне, і шукали там свої цілі".

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Деталі: Очільник ГУР також прокоментував можливості Росії щодо повітряних атак дронами. За його словами, Кремль не може запускати по 450–500 дронів щодня, однак здатен робити це окремими масованими хвилями.

"До 500 дронів вони реально можуть запускати в єдиному залпі", - зазначив він.

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