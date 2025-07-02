Буданов: Дніпру загрожують російські ракети і дрони, загрози наближення окупантів нема  

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов запевнив, що для міста Дніпро існує лише загроза російських ракетно-дронових атака, а бойові дії відбуваються лише по контурах Дніпропетровської області.

Джерело: Буданов під час спілкування з журналістами у середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Для міста Дніпра, окрім тих ракетно-дронових ударів, які бачать, ніякої іншої загрози не існує. Для Дніпропетровщини – ну зрозуміло, що по контурах Дніпропетровської області, як мінімум з південно-східного напряму, ідуть бойові дії, при чому ідуть вже досить таки давно. Нічого нового там нема".

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Деталі: Він також назвав заяви про окремий літній наступ російських окупантів "медійним кліше" і закликав "не робити міфи про якісь речі, які не існують".

"Це кампанія, вона не припинялася. Ви бачили якусь паузу? Я особисто не бачив", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання про літній наступ ворога.

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