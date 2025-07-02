"Українська правда" дізналась, хто вніс заставу за Чернишова

За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу дружина та ще два суб’єкти.

Джерело: співрозмовники УП, "Схеми"

Деталі: Відомо, що дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень, 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів – ТОВ "Форавто тор".

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Оновлено: "Схеми" уточнили, що в дружини, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало коштів для внесення вказаної суми.

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ТОВ "Форавто тор" було зареєстровано у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів.

Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. У коментарі "Схемам" він підтвердив, що є керівником "Форавто тор", але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією "чує вперше".

Дарія Бедя, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. Внесення застави вона відмовилась коментувати.

Що передувало: