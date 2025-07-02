"Українська правда" дізналась, хто вніс заставу за Чернишова
За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу дружина та ще два суб’єкти.
Джерело: співрозмовники УП, "Схеми"
Деталі: Відомо, що дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень, 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів – ТОВ "Форавто тор".
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Оновлено: "Схеми" уточнили, що в дружини, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало коштів для внесення вказаної суми.
ТОВ "Форавто тор" було зареєстровано у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів.
Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. У коментарі "Схемам" він підтвердив, що є керівником "Форавто тор", але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією "чує вперше".
Дарія Бедя, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. Внесення застави вона відмовилась коментувати.
Що передувало:
- 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
- ВАКС призначив Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
- Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
- Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро.