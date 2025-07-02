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"Українська правда" дізналась, хто вніс заставу за Чернишова

Українська правдаСереда, 2 липня 2025, 20:33
Українська правда дізналась, хто вніс заставу за Чернишова
Фото - міністерство національної єдності

За віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу дружина та ще два суб’єкти.

Джерело: співрозмовники УП, "Схеми"

Деталі: Відомо, що дружина Світлана Чернишова внесла 10 мільйонів гривень, 44 мільйони внесла Дарія Бедя та 66 мільйонів – ТОВ "Форавто тор".

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Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов

Оновлено: "Схеми" уточнили, що в дружини, судячи з декларації Чернишова за 2024 рік, вистачало коштів для внесення вказаної суми.

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ТОВ "Форавто тор" було зареєстровано у квітні 2025 року і спеціалізується на оптовій торгівлі деталями для автомобілів.

Одноосібним директором та власником цієї компанії є Едуард Мартиненко. У коментарі "Схемам" він підтвердив, що є керівником "Форавто тор", але про внесення застави за віцепрем’єр-міністра його компанією "чує вперше".

Дарія Бедя, відповідно до згадок у ЗМІ та публічних виступів, є директоркою з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management). Це український девелопер, який спеціалізується на будівництві та обслуговуванні житлової та офісної нерухомості в Києві та області. Внесення застави вона відмовилась коментувати.

Що передувало:

  • 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
  • ВАКС призначив Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
  • Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
  • Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро. 

Чернишов Олексійсуд
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