Конгресмен просить Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні

Один із республіканців у Конгресі закликав американського президента Дональда Трампа провести терміновий брифінг для конгресменів щодо ситуації з постачанням допомоги Україні.

Джерело: лист конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, цитує "Європейська правда"

Деталі: Фіцпатрік заявив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги в умовах, коли РФ продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по тилу.

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"Хоча США потрібно посилювати нашу оборонно-промислову базу всередині країни, ми маємо і повинні у той же час надавати критично потрібну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від варварського вторгнення диктаторів. Не робити і того й іншого – неприйнятно", – пише конгресмен.

Він наголосив, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й увесь демократичний світ.

"Зараз вирішальний момент: на хоробрість України потрібно і далі реагувати діями, і США мають зберегти лідерську роль… У захисті свободи не може бути напівзаходів", – підкреслив республіканець.

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"З повагою прошу про терміновий брифінг Білого дому та Міністерства оборони щодо останніх переглядів Пентагоном наших запасів зброї та боєприпасів, а також рішення щодо призупинення критично потрібної і рятівної військової допомоги Україні", – підсумовує Фіцпатрік.

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