Конгресмен просить Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні
Один із республіканців у Конгресі закликав американського президента Дональда Трампа провести терміновий брифінг для конгресменів щодо ситуації з постачанням допомоги Україні.
Джерело: лист конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, цитує "Європейська правда"
Деталі: Фіцпатрік заявив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги в умовах, коли РФ продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по тилу.
"Хоча США потрібно посилювати нашу оборонно-промислову базу всередині країни, ми маємо і повинні у той же час надавати критично потрібну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від варварського вторгнення диктаторів. Не робити і того й іншого – неприйнятно", – пише конгресмен.
Він наголосив, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й увесь демократичний світ.
"Зараз вирішальний момент: на хоробрість України потрібно і далі реагувати діями, і США мають зберегти лідерську роль… У захисті свободи не може бути напівзаходів", – підкреслив республіканець.
"З повагою прошу про терміновий брифінг Білого дому та Міністерства оборони щодо останніх переглядів Пентагоном наших запасів зброї та боєприпасів, а також рішення щодо призупинення критично потрібної і рятівної військової допомоги Україні", – підсумовує Фіцпатрік.
Передісторія:
- Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
- Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.