Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Конгресмен просить Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні

Марія Ємець, Валентина РоманенкоСереда, 2 липня 2025, 20:43
Конгресмен просить Трампа про екстрений брифінг щодо призупинення допомоги Україні
фото: Getty Images

Один із республіканців у Конгресі закликав американського президента Дональда Трампа провести терміновий брифінг для конгресменів щодо ситуації з постачанням допомоги Україні.

Джерело: лист конгресмена-республіканця Браяна Фіцпатріка, цитує "Європейська правда"

Деталі: Фіцпатрік заявив, що стурбований новинами про те, що США призупинили постачання Україні вже погодженої допомоги в умовах, коли РФ продовжує літню наступальну кампанію та посилила повітряні удари по тилу.

Реклама:

"Хоча США потрібно посилювати нашу оборонно-промислову базу всередині країни, ми маємо і повинні у той же час надавати критично потрібну допомогу нашим союзникам, які захищають свою свободу від варварського вторгнення диктаторів. Не робити і того й іншого – неприйнятно", – пише конгресмен.

Він наголосив, що Україна бореться не лише за свою свободу, а й увесь демократичний світ.

"Зараз вирішальний момент: на хоробрість України потрібно і далі реагувати діями, і США мають зберегти лідерську роль… У захисті свободи не може бути напівзаходів", –  підкреслив республіканець.

РЕКЛАМА:

"З повагою прошу про терміновий брифінг Білого дому та Міністерства оборони щодо останніх переглядів Пентагоном наших запасів зброї та боєприпасів, а також рішення щодо призупинення критично потрібної і рятівної військової допомоги Україні", – підсумовує Фіцпатрік.

Передісторія:

  • Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.
  • Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розуміє прагнення адміністрації у США турбуватись насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України.

допомога УкраїніСШАТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вдарили по ТЦК у Кременчуці
фотоУ РФ заявили про знешкодження 120 безпілотників, в аеропортах колапс
Вірменія спростовує заяву української розвідки про посилення військової присутності РФ
Повітряні сили: РФ атакувала 157 безпілотниками та 4 ракетами – влучила у 19 локаціях
фотоРятувальники показали, як долають наслідки ворожої атаки на Київщину
Зеленський назвав розмову з Трампом найпродуктивнішою та анонсував домовленості щодо ППО
Усі новини...
допомога Україні
WSJ: США призупинили передачу Україні зброї, що вже була в Польщі
Очільник МЗС наголошує: Україна готова купувати чи позичати засоби ППО
Зеленський: На робочих рівнях Україна і США з’ясовують усі деталі щодо оборонної підтримки
Останні новини
11:09
Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
10:55
Росіяни вдарили по ТЦК у Кременчуці
10:50
Що робить людину "крутою"? Науковці назвали шість рис, притаманних такій особистості
10:48
Посол США в Канаді вважає ймовірним укладення справедливої угоди між країнами
10:31
До опалювального сезону Україна підпише угоди про енергоресурси з партнерами – Зеленський
10:15
Харківщина: РФ вдарила дроном по автомобілю, загинула дитина, ще одна поранена
09:56
Генсек НАТО: Рішення про призов до армії ухвалюватимуть самі країни
09:40
фотоУ РФ заявили про знешкодження 120 безпілотників, в аеропортах колапс
09:19
Орбан після "референдуму": більшість країн також сказали б "ні" вступу України в ЄС
09:12
текст"Ти вбивав?" Питання, які краще тримати при собі в розмові з військовими
Усі новини...
Реклама:
Реклама: