У Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні й утік: його вже затримано
У Голосіївському районі Києва службовець органів прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події. Зловмисника затримано.
Джерело: генеральний прокурор України Руслан Кравченко
Пряма мова: "Сьогодні в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює.
Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.
Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.
Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури".
Деталі: За словами Кравченка, потерпілій надається вся необхідна медична допомога.
Генпрокурор заявив, що взяв справу під особистий контроль і особисто представлятиме інтереси потерпілої в суді.