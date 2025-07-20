У Києві працівник прокуратури збив жінку на пішохідній зоні й утік: його вже затримано

У Голосіївському районі Києва службовець органів прокуратури на автомобілі скоїв наїзд на жінку на пішохідній зоні та втік з місця події. Зловмисника затримано.

Джерело: генеральний прокурор України Руслан Кравченко

Пряма мова: "Сьогодні в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює.

Реклама:

Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.

Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури".

РЕКЛАМА:

Деталі: За словами Кравченка, потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

Генпрокурор заявив, що взяв справу під особистий контроль і особисто представлятиме інтереси потерпілої в суді.